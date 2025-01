Wie wordt Groninger van het Jaar 2024?

foto: Roel Breet

RTV Noord heeft de kandidaten voor de titel ‘Groninger van het jaar 2024’ bekendgemaakt. Katja van der Wolde-Buiks, Dick Lukkien en Sandra Beckerman strijden om de eer. De stembus is vanaf vandaag geopend.

Het is voor de 33ste keer dat RTV Noord een ‘Groninger van het Jaar’ uitroept. Dat gebeurde voor het eerst in 1992. Met de titel wil de regionale omroep een bewoner uit de provincie in het zonnetje zetten.

Kandidaten

De 77-jarige Katja van der Wolde-Buiks (77) is op dit moment als vrijwilliger actief voor het seniorenplatform in stadswijk Vinkhuizen. Twee keer in de week organiseren zij activiteiten met onder andere sjoelen en bingo. Daarnaast heeft ze elf jaar lang mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid, deed ze keukentafelgesprekken en werkte ze voor vakbond FNV.

Onder leiding van Dick Lukkien promoveerde FC Groningen vorig jaar naar de Eredivisie. Hij is op dit moment bezig met zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van de Trots van het Noorden.

Stadjer Sandra Beckerman zit sinds 2017 namens de SP in de Tweede Kamer. Daar maakt zij zich hard voor een beter Groningen. Ze zet zich onder andere in voor de aardbevingsproblematiek.

Stemmen kan via een poll op de website van RTV Noord. De stembus is geopend tot en met vrijdagmiddag, 10 januari om 14.00 uur.

Winnaar 2023

Vorig jaar werd een recordaantal stemmen uitgebracht. Maar liefst 29.653 keer werd er gestemd. Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde, ging er toen met de winst vandoor. Hij dankte de vele stemmen aan zijn inspanningen rond de asielcrisis in Ter Apel. Hij bleef, tot aan de Rechtbank aan toe, aankaarten dat zijn dorp en de asielzoekers hulp en perspectief nodig hebben.