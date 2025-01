Wie wint de Popprijs 2024? “Ik hoop op Wende, maar ik denk Froukje”

Foto: Annemieke Wellin

Wie wint de Popprijs 2024? Dat is de vraag die veel mensen zaterdag bezighoudt. De uitreiking vindt zaterdagavond plaats op festival Noorderslag.

De Popprijs gaat naar de artiest die het afgelopen jaar de grootste impact op de Nederlandse popmuziek heeft gehad. Wie de prijs wint, wordt door een jury bepaald. De Popprijs is ook de meest besproken muziekprijs van het land, vooral omdat de winnaar doorgaans zeer goed geheim blijft. Onder muziekliefhebbers wordt in de periode voorafgaand aan het festival dan ook flink gegist.

Eefje de Visser, Froukje of Roxy Dekker?

“Meestal is het lastig om te voorspellen wie de Popprijs gaat winnen. Dit jaar lijkt het niet zo moeilijk. Ik denk Roxy Dekker”, wordt geschreven op X. Het is een naam die vaker wordt genoemd en dat is niet verwonderlijk. Dekker brak in 2023 door bij het publiek en werd afgelopen jaar al beloond met een Edison. Hits scoorde ze afgelopen jaar met ‘Sugardaddy’, ‘Huisfeestje’ (samen met Bankzitters) en ‘Gaan we weg? (samen met Ronnie Flex). Anderen vinden de prijs voor Dekker nog wat te vroeg. “Ik denk eerder aan Eefje de Visser of aan Froukje”, schrijft iemand.

Wende

Ook die namen worden vaker genoemd. “Ik hoop dat de prijs naar Wende gaat. Maar ik denk dat het Froukje wordt, en ik vrees dat gekozen wordt voor Roxy Dekker”, schrijft Richard. Mocht de jury voor Wende gaan, dan zou men voor een underdog gaan die al jaren meedraait in de muziekwereld. Wende Snijders brak in 2003 door bij het grote publiek. Ze heeft tot nu toe meer dan tien albums uitgebracht, waaronder ‘Vrijplaats’, dat vorig jaar verscheen. En dat was niet het enige waarmee de zangeres, die ook actrice is, afgelopen jaar zichtbaar was. Tijdens Bevrijdingsdag was ze één van de ambassadeurs van de vrijheid, waarbij ze optrad in Roermond, Wageningen en Haarlem. Een andere naam die verschillende keren genoemd wordt is die van de band Son Mieux.

Popprijs

De Popprijs bestaat uit een beeld van Theo Mackaay en een bedrag van 10.000 euro. Vorig jaar ging de muziekprijs naar Joost Klein. Eerdere winnaars zijn DI-RECT, Goldband, Kensington, Spinvis en Racoon. In 1986 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. Toen ging deze naar Mathilde Santing. De uitreiking vindt zaterdagavond plaats vanaf ongeveer 22.10 uur.