Wie gaat de Kerstpakkettenactie in Beijum overnemen? “Achter zoveel deuren is verdriet”

Saskia (l)) en Liesbeth (r) zoeken mensen die de Kerstpakkettenactie in Beijum over kunnen nemen. Foto: ingezonden

In Beijum is de Kerstpakkettenactie al tien jaar een begrip. Maar deze dreigt nu te verdwijnen. De huidige kartrekkers, Liesbeth en Saskia, hebben aangegeven te willen stoppen, maar opvolgers hebben zich nog niet gemeld.

Hoi Saskia! Wat hebben jullie al gedaan om opvolgers te vinden?

“Daar hebben we al veel moeite voor gedaan. Voor de start van de laatste actie hebben we aangegeven te willen stoppen. De hoop was dat daarmee mensen zouden opstaan, die het van ons wilden overnemen. Het idee was ook dat zij in december met ons konden meekijken, zodat er sprake zou zijn van een goede overdracht. Maar helaas. We hebben oproepen gedaan via sociale media, op straat en in verschillende wijkmedia. Maar tot nu toe zonder resultaat.”

Hoe belangrijk is de Kerstpakkettenactie?

“Die is heel belangrijk. Veel mensen halen er steun en warmte uit. Bij deze actie gaat het niet om mensen die in financieel zwaar weer zitten. Dit gaat over een groep die tussen wal en schip valt. Het zou kunnen gaan om mensen die bijvoorbeeld een mooie BMW voor de deur hebben staan, maar die door welke omstandigheid dan ook, een ontzettend vreselijke periode hebben. Je kunt je daar wellicht situaties bij voorstellen. Deze mensen, die willen we iets extra’s geven.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Verzamelen, sorteren en inpakken van de kerstpakketten. Foto: ingezonden Foto: ingezonden

Je kunt bij deze actie mensen aanmelden die volgens jou een kerstpakket verdienen hè?

“Klopt. Je kunt nooit jezelf aanmelden. Je kunt de naam en contactgegevens van iemand doorgeven die volgens jou wat steun nodig heeft. Bij de aanmelding vul je ook altijd de reden in. Wij verzorgen dan de pakketten en brengen deze langs. En dat uitdelen is fantastisch. Dat je aan de deur komt, en dat mensen dan een grote glimlach op hun gezicht hebben, en tegelijkertijd helemaal van slag zijn. Hoe een klein gebaar zoveel kan betekenen.”

Nu hoor ik jou, en je klinkt ontzettend gepassioneerd en energiek. Waarom stop je met deze actie?

“Ik organiseer dit samen met Liesbeth, en het kost ons teveel tijd. De voorbereidingen beginnen in september. In november en december zijn we druk bezig met inzamelen van de producten, het inpakken en het uitdelen. De voorbereidingen op ons eigen kerstfeest konden daarom de afgelopen jaren pas op 24 december beginnen. We willen wat meer rust, zelf wat meer van de feestdagen kunnen genieten. Ook omdat onze kinderen ouder worden.”

Dit is een mooi moment om te stoppen, hoor ik je dus eigenlijk zeggen?

“Absoluut. Het is goed zo. De afgelopen jaren hadden we de volle steun van onze families. Familieleden en vrienden hielpen ook mee. De kinderen hebben bijvoorbeeld geholpen bij het inzamelen en inpakken van de pakketten. Ondanks dat we de actie heel erg belangrijk vinden, moeten we ook aan onszelf en aan onze gezinnen denken. Dit is een goed moment om een pas op de plaats te maken.”

Hoeveel kerstpakketten hebben jullie afgelopen maand uitgedeeld?

“Dat zijn er zo’n 325 tot 350 geweest. Naast de gewone kerstpakketten hebben we ook kinderpakketten. Elk pakket bestaat uit een basis. Afgelopen december bestond die basis uit een gnome. Dat komt uit de Noorse mythologie, en kun je zien als de tegenhanger van de kabouter. In de volwassenpakketten bevond zich daarnaast een Zweedse fakkel en voor de alleenstaanden zat er een houten kandelaartje in. En vervolgens ga je zo’n pakket verder opbouwen. Het bestaat uit een ontbijt, lunch en diner waarmee mensen in ieder geval één Kerstdag wat lekkers hebben. Het kinderpakket bestond uit snoepjes, speelgoed en een kleurboek. En de reacties als mensen dan een pakket ontvangen. Dat is prachtig. Is dat allemaal voor mij vragen ze dan met grote ogen.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

De kerstpakketten hadden een Scandinavisch thema. Foto: ingezonden Volle kerstpakketten staan te wachten om bij de mensen thuisgebracht te worden. Foto: ingezonden

Deze pakketten worden samengesteld aan de hand van een inzamelingsactie die jullie in de wijk georganiseerd hebben?

“Klopt. In november en december staan we een aantal keren bij de supermarkt. We hebben een boodschappenlijst bij ons, met daarop producten die we nodig hebben. Deze kunnen vervolgens door klanten gedoneerd worden. Loopt de actie heel goed, dan kunnen we alle aangemelde mensen blij maken. Loopt het minder goed, dan heb ik de ondankbare taak om te selecteren wie er wel of wie er niets krijgt.”

De bedoeling is dat deze actie wordt voortgezet. Wie zoeken jullie?

“Ik denk dat we meerdere mensen zoeken. Het is namelijk best wel wat werk. Als je meerdere mensen hebt, dan kun je de taken beter verdelen. We zoeken mensen die niet perse in de wijk hoeven te wonen. We zoeken mensen die dit concept voort willen zetten. Die het leuk vinden om de pakketten samen te stellen en uit te delen aan mensen die een slecht jaar hebben of die bijvoorbeeld eenzaam zijn.”

Als er mensen nieuwsgierig zijn. Waar kunnen zij zich aanmelden?

“Deze mensen kunnen een mail naar mij sturen. En Liesbeth en ik zijn ook bereid om bij de volgende editie te assisteren. Maar we willen in ieder geval niet meer het voortouw nemen. We hopen dat er mensen zijn die reageren. Want het zou ontzettend zonde zijn als dit mooie initiatief gaat verdwijnen.”

Mensen die meer informatie willen, of zich willen aanmelden, kunnen contact opnemen met Saskia op dit mailadres