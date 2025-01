Wibra neemt Blokkerwinkel in Lewenborg over

Foto: Google Maps

Winkelketen Wibra neemt de vrijgekomen Blokkerwinkel in de wijk Lewenborg over. De bedoeling is dat de discountwinkel komend voorjaar de deuren gaat openen in het winkelcentrum aan de Kajuit in de Groningse wijk. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Waar verschillende winkelketens het de afgelopen jaren zwaar hebben, heeft de Wibra de wind in de rug. De keten ontstond in 1956 toen Jo Wierdsma het winkeltje van zijn schoonouders in Epe overnam. De winkel werd door Wierdsma eenvoudig ingericht en richtte zich op de onderkant van de markt. Het concept sloeg aan en in de jaren zestig waren er al elf winkels. Tegenwoordig prijkt de naam Wibra op ruim driehonderd gebouwen in Nederland, België en Frankrijk.

En daar stopt het niet. Wibra liet onlangs weten naar 350 winkels te willen. Daarbij heeft het zijn oog laten vallen op de Blokkerpanden. Deze keten werd in november failliet verklaard. De Wibra heeft op dit moment twee locaties in Groningen: aan de Dierenriemstraat en aan de Van Lenneplaan.