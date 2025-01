Wethouder wil met waterschap in gesprek over Waterskaap: “Welke rol kunnen wij innemen?”

Foto: Lars Faber

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) wil met waterschap Noorderzijlvest in gesprek over Waterskaap Social Center in Hoogkerk. Tegelijkertijd zegt de wethouder dat behoud lastig kan worden omdat er ook andere broedplaatsen zijn. Volgens Van Niejenhuis moet het in verhouding staan tot elkaar.

De wethouder reageerde daarmee op vragen van de fractie van Student & Stad. Wieke van Heteren: “Onlangs bereikte ons het bericht dat het waterschap plannen heeft om hun voormalig zuiveringsgebouw in Hoogkerk te slopen. Dit besluit zou betekenen dat Waterskaap Social Center, dat momenteel in dit pand is gevestigd, moet verdwijnen. Opvallend genoeg lijkt er vanuit het waterschap geen concreet plan te zijn voor een nieuwe invulling van de locatie na de sloop.” Van Heteren noemt sloop ontzettend jammer. “Waterskaap is een bruisende ontmoetingsplek geworden waar bands kunnen oefenen, kunstenaars workshops geven en waar de verbinding met wijkbewoners wordt gezocht. Met de sloop raakt Hoogkerk niet een gebouw kwijt maar verdwijnt er een geliefde broedplaats.”

Steun van GroenLinks en PvdA

Tijdens de vergadering krijgt Van Heteren steun van de fracties van GroenLinks en de PvdA. Rozemarijn Gierkink geeft aan dat onlangs bekend is gemaakt dat De Halm behouden blijft. Zij is nieuwsgierig of de sociale functie van Waterskaap hierin een belangrijke rol in kan krijgen.

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Onze ambities zijn groter dan onze portemonnee”

Van Niejenhuis is bij zijn beantwoording voorzichtig: “Het is voor mij lastig om specifiek een oordeel te vellen over Waterskaap. In het algemeen kan ik zeggen dat broedplaatsen heel belangrijk zijn voor de stad en de gemeente. Enkele weken geleden hebben we in deze raad ook gesproken over de toekomst van de broedplaatsen. Daaruit kwam naar voren dat de hele raad het belangrijk vindt dat hier in geïnvesteerd wordt. Maar we hebben toen ook geconstateerd dat de ambities die wij hebben groter zijn dan onze portemonnee. Het is daarom aan de raad, en aan ons als college, om keuzes te maken.”

“Ik wil in gesprek met het waterschap”

Minstens vier andere broedplaatsen in de gemeente, waaronder De Biotoop in Haren, Niemeyer, het voormalige Suikerunie-terrein en Backbone, hebben een onzekere toekomst. “Ik kan niet beloven Waterskaap te kopen,’ zei Van Niejenhuis. “Een dergelijke beslissing moet worden afgewogen tegen andere projecten. Ik kan echter wel bevestigen dat ik in gesprek zal gaan met Waterschap Noorderzijlvest, de eigenaar van het gebouw. Deze gesprekken zullen me helpen een beter inzicht te krijgen in de situatie en de mogelijke rol van de gemeente te onderzoeken.”

De Halm

Ook over De Halm is Van Niejenhuis duidelijk: “Binnen enkele weken zullen wij een brief sturen over de toekomstplannen van De Halm. Een ontwikkelende partij heeft het complex gekocht. Er is inmiddels een eerste gesprek geweest, waar ook dorpsbewoners bij betrokken zijn geweest. Ook qua toekomst krijgt het dorp een rol in de ontwikkeling van dit project.”

Wieke van Heteren (Student & Stad): “Kan de wethouder zich niet uitspreken of Waterskaap kan blijven bestaan?”

Ondanks het antwoord probeert Van Heteren toch een belofte bij Van Niejenhuis los te weken: “Kan de wethouder zich niet uitspreken of Waterskaap kan blijven bestaan? Daarnaast lijkt het ons goedkoper om een gebouw te behouden, dan om iets nieuws te gaan realiseren.” Van Niejenhuis: “Mij daarover uitspreken vind ik lastig. Het waterschap is eigenaar van het gebouw. Het is de eigenaar die hier iets over te zeggen heeft. En een bestaand gebouw behouden: dat geldt ook voor de Biotoop en de gebouwen op het voorterrein van de Suikerunie. Eigenlijk kan ik de vraag retourneren: wat zijn uw voorkeuren, wat wilt u behouden?” Waarmee de wethouder nogmaals duidelijk maakt dat het geld in Groningen niet aan de bomen groeit.

