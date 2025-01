Wethouder niet van plan om ondanks gemor betaald parkeren vroegtijdig aan te passen

Het beleid rond betaald parkeren, en specifiek de bezoekersvergunningen, wordt voorlopig niet aangepast. Volgens wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer moet het nieuwe systeem minimaal een jaar draaien voor de balans kan worden opgemaakt.

Afgelopen week werd er in de gemeenteraad gesproken over het nieuwe parkeerbeleid omdat de fracties van het CDA en de VVD het onderwerp op tafel hadden gelegd tijdens het vragenuurtje. Broeksma was daar overduidelijk niet blij mee, met name omdat volgens hem dit onderwerp niet thuis hoort in het vragenuurtje: “Ik begrijp niet waarom u deze vragen op deze plek stelt”, zegt Broeksma met krachtige stem. “U verwacht toch niet van mij dat ik in het vragenuur voorbij ga aan amendementen die in meerderheid door de raad verworpen zijn? Afgelopen jaar hebben we hier twee keer over gesproken. De voorstellen, die u toen gedaan heeft, zijn expliciet verworpen. U kunt toch niet van mij verwachten dat ik in dit vragenuur zeg, oh, dat schuif ik maar terzijde en we gaan het toch maar anders doen door de verworpen amendementen uit te voeren? Als u dat wel denkt, dan hebben we een totaal ander gesprek hoe het college om dient te gaan met uitspraken van de raad.”

Etkin Armut (CDA): “De mailbox stroomt vol”

Toch kan niet ontkent worden dat er in de gemeente zorgen zijn. Op het gebied van de bezoekersvergunning zijn de regels per 1 januari veranderd. In tegenstelling tot het oude regime, moeten bewoners het nu doen met 150 uren als startsaldo. Is dit niet voldoende, dan kan men bijkopen voor vijftig eurocent per uur. “De afgelopen weken stroomde de mailbox van de gemeenteraad vol met klachten van inwoners over de nieuwe bezoekersvergunning. Dat zal de komende weken en maanden alleen maar meer worden”, betoogt CDA-raadslid Etkin Armut. Ze verwijst daarbij ook naar een petitie die inmiddels door ruim 1.600 mensen is getekend.

“Of het aantal bezoekers neemt af, of de gemeentekas gaat fors gespekt worden”

Het CDA, en ook de VVD, maken zich zorgen. “Lage- en middeninkomens lopen al tegen grote uitdagingen aan. Mensen die regelmatig bezoek ontvangen kunnen tegen bizarre prijsstijgingen aanlopen. We horen voorbeelden waarbij er 350 euro per jaar gedokt moet gaan worden. Wij vinden het belangrijk dat het ontvangen van bezoek niet ontmoedigd wordt.” Armut denkt dat, afgaand op wat er nu gebeurt, er twee smaken zijn: “Of het aantal mensen dat op bezoek gaat neemt af, of het blijft hetzelfde. Maar in dat laatste geval zal de gemeentekas fors gespekt worden.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Tachtig procent van de mensen gaat minder betalen”

Daar is Broeksma het niet mee eens. Volgens hem dalen voor de gemiddelde vergunninghouder de kosten met dertig tot veertig euro. “Tachtig procent van de mensen gaat minder betalen. Voor de meeste mensen wordt het echt goedkoper. De aanpassingen die we op dit beleid uitvoeren, voeren we budgettair neutraal uit. Het gaat geen geld kosten. De gemeentelijke inkomsten uit bezoekersvergunningen wordt gehalveerd. Dat is nogal wat. Onze uitganspunten zijn ook helder: veelparkeerders zullen duurder uit zijn. Mensen die weinig bezoek ontvangen zullen goedkoper, dan wel veel goedkoper, uit zijn.”

“Inwoners vinden het eerlijker”

De wethouder vertelt verder dat ze vooral positieve reacties ontvangen: “De kosten worden voor veel mensen lager. Inwoners vinden het eerlijker. Je betaalt vijftig eurocent per uur. Dat is twee euro voor een middag. Dat is dezelfde prijs die je ook neerlegt voor een liter benzine.” Broeksma geeft verder aan dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Als er in bepaalde omstandigheden meer bezoekersuren nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand mantelzorg ontvangt, dat er in deze gevallen aparte mantelzorgproducten beschikbaar zijn.

Evaluatie volgend jaar

De fractie van de PvdA is niet doof voor de geluiden uit de gemeente. Rita Pestman: “We hebben toch bij de behandeling van dit onderwerp afgesproken dat het nieuwe beleid geëvalueerd gaat worden? Is al bekend wanneer dit gaat gebeuren?” Broeksma zegt dat het belangrijk is dat het nieuwe beleid in ieder geval een volledig jaar gedraaid moet hebben. “Bezoekersvergunningen raken in de loop van het jaar op. Wat gaat er dan gebeuren? De verwachting is dat we in de loop van volgend jaar een goede evaluatie uit kunnen voeren. Wel kan ik alvast zeggen dat het aantal aangevraagde bezoekersvergunningen is toegenomen.”