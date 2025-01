Wethouder geen fan van parkeerverbod in Villabuurt-Oost: “Lijkt niet de juiste weg”

Het invoeren van een parkeerverbod in de wijk Villabuurt-Oost is volgens wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer niet de beste oplossing voor de problemen die er spelen. Wel is voor Broeksma duidelijk dat er een probleem is waar iets aan moet gebeuren.

De wethouder reageerde op vragen van de CDA-fractie. Etkin Armut: “Onze partij ontving onlangs een bewonersbrief waarin mensen hun teleurstelling uiten. De bewoners hebben te horen gekregen dat er betaald parkeren wordt ingevoerd. Dat is niet in lijn met wat men tijdens eerdere bewonersbijeenkomsten heeft gehoord. Zij opteren namelijk voor een parkeerverbod. Dit is volgens hen de beste oplossing. Mijn fractie vindt het opmerkelijk dat er ineens wordt overgegaan op betaald parkeren, waarbij de andere maatregel niet eens een kans is gegeven.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “In Villabuurt-Oost wordt overlast ervaren”

Broeksma legt uit dat er nog helemaal niets is besloten. Hij vertelt ook dat de gemeenteraad hier over gaat. “Wel hebben we bewoners een brief gestuurd waarin aangegeven is dat besluitvorming wordt voorbereid. Als we even naar de aanleiding gaan: in Villabuurt-Oost wordt overlast ervaren door vreemdparkeerders en automobilisten die er te snel rijden. Met dat probleem zijn we aan de slag gegaan. Er is een participatieproces gestart die als uitgangspunt heeft om met maatregelen te komen, waarmee de overlast beperkt gaat worden en de veiligheid verbeterd wordt.”

“Parkeerverbod is de strengste maatregel”

Daaruit blijkt dat een meerderheid van de bewoners voorstander is van een parkeerverbod. “Maar er zijn ook reacties binnengekomen van mensen die zich daar zorgen over maken. Een parkeerverbod is de strengste maatregel die er is. Met zo’n verbod mag je niks meer. Er is geen sprake van een bewoners- of bezoekersvergunning. Even vijf minuten een auto laden of lassen, zit er dan niet meer in. Bewoners met een eigen oprit, die hebben hier geen last van. Maar je raakt de inwoners die dat niet hebben. Een glazenwasser of een bouwbedrijf kan dan niet meer bij deze mensen komen. En men kan de eigen auto ook niet meer in de omgeving kwijt.”

Participatieproces

Broeksma denkt daarom dat betaald parkeren een betere oplossing is: “Een parkeerverbod lijkt niet de juiste weg. Je hebt een escape nodig waardoor er nog wel iets mogelijk is. De komende periode gaan we verder het participatieproces in en wachten we de reacties af. Wel is duidelijk dat er in deze wijk iets moet gebeuren.”