Wethouder: ‘Er wordt nog niks gedaan aan Sterrebos wat niet hersteld kan worden’

Foto via Boomwachters Groningen

Volgens wethouder Philip Broeksma is er geen sprake van onomkeerbare schade door de lopende werkzaamheden in het Sterrebos, die plaatsvinden terwijl er nog bezwaarprocedures lopen. Een paar honderd meter verderop, in het provinciehuis, stelde verantwoordelijk gedeputeerde Henk Emmens een paar uur eerder op de woensdag hetzelfde.

De raadsfractie van D66 nam het in de raadszaal op voor een aantal milieuorganisaties, die van mening zijn dat de werkzaamheden in het Sterrebos onrechtmatig worden uitgevoerd. Ze stellen dat deze in strijd zijn met de Wet natuurbescherming, omdat er geen recent flora- en faunaonderzoek is uitgevoerd. Ze willen daarom dat de provincie Groningen een stokje steekt voor de werkzaamheden en deze stillegt.

Wethouder Broeksma stelt echter dat er nu nog niks onomkeerbaars wordt gedaan: “We verwachten binnen enkele dagen duidelijkheid over een voorlopige voorziening. Tot die tijd wordt er niets gedaan dat niet hersteld kan worden.”

Werk op drie plekken

Volgens Broeksma wordt er nu op drie plekken gewerkt, allemaal zonder schade aan te brengen aan het bos. Aan de Hereweg worden oude betontegels vervangen, waarbij volgens Broeksma de fundering intact blijft en de humuslaag niet wordt aangetast. Op de voormalige afrit van de Ring Zuid is volgens Broeksma geen historische humuslaag aanwezig. Wel is hier een boom gekapt, net als op de plek waar de nieuwe wandel- en fietsverbinding moet komen. “Deze plek is geen onderdeel van het monumentale bos. Een quickscan wees uit dat er geen verstoring is van beschermde soorten,” aldus Broeksma.

Toch blijven milieuorganisaties erbij dat de werkzaamheden onherstelbare schade toebrengen aan de ecologie van het bos. Daarmee is, volgens hen, de Wet natuurbescherming overtreden. Maar Broeksma is resoluut: “De provincie heeft bevestigd dat deze plekken geen beschermde status hebben.”

Ook provinciebestuur ziet geen probleem

Een paar honderd meter verderop deed gedeputeerde Henk Emmens (BBB) in het provinciehuis het richting de Provinciale Staten met iets minder woorden: “Er worden geen dingen gedaan die niet kunnen.”

Statenlid Agnes Bakker (SP) pakte de handschoen van D66 op in de Staten en vroeg waarom de provincie niet ingrijpt. Daarop werd Emmens toch iets minder resoluut over de uitkomst: “Wij hebben het handhavingsverzoek in behandeling en nemen binnenkort een besluit.”