Wethouder Bloemhoff opent nieuw laadplein LCW Groningen langs A7

Foto via LCW Groningen

Wethouder Carine Bloemhoff van Economische Zaken verrichtte vrijdagmiddag de officiële opening het nieuwe nieuw laadplein van transportbedrijf LCW Groningen op bedrijventerrein Westpoort langs de A7.

Het laadplein gebruikt groene stroom die overdag wordt opgewekt door zonnepanelen. De energie wordt opgeslagen in een batterij en ’s avonds gebruikt om elektrische vrachtwagens op te laden. Er kunnen vijf vrachtwagens tegelijk laden via een speciaal portaal. Daarnaast is er een snellader beschikbaar voor tussentijds opladen.

LCW rijdt momenteel met drie elektrische vrachtwagens, maar wil er meer gaan inzetten. Met het nieuwe laadplein kan het bedrijf in de toekomst 30 vrachtwagens van stroom voorzien.