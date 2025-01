Werkte Stadjer (34) voor ‘callcenter’ of waste hij drugsgeld wit? OM beticht van aanbieden geld voor verklaring

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Het Openbaar Ministerie verdenkt vijf mannen, waaronder een 34-jarige Groninger, van het witwassen van crimineel geld via een callcenter in Nijkerk. Volgens het AD stonden de mannen vrijdag voor de rechter tijdens een inleidende zitting, waarin de advocaten van de verdachten onder meer suggereerden dat het OM geld heeft aangeboden om de Stadjer te laten verklaren tegen zijn medeverdachten.

Tijdens invallen in juli 2023 werden grote hoeveelheden geld aangetroffen, waaronder 95.000 euro in een schuur in Almere. Ook vonden agenten tijdens deze doorzoekingen een flinke lading luxegoederen. Ook de woning van de Groninger werd doorzocht.

Witwassen of ‘goedlopende zaak’?

De verdachten claimen dat hun bedrijf legaal was en dat de omzet hoog was door een goedlopende online zaak. Het OM gelooft echter dat het geld via drugshandel verdiend werd en via het callcenter werd witgewassen. De advocaten betwisten deze beschuldigingen en stellen dat er geen bewijs is voor drugshandel.

Advocaten: ‘OM bood geld voor verklaring Groninger’

Daarnaast trokken de advocaten van de verdachten de integriteit van de officieren van justitie in twijfel, vooral in de zaak van de Groninger. Uit het politie-dossier blijkt dat de officieren hebben geprobeerd om de Stadjer een belastende verklaring af te laten leggen.

Daarvoor zou, zo stellen de advocaten, onder meer strafvermindering en zelfs geld zijn aangeboden. Dat zou ongepaste beïnvloeding van het proces zijn. Daarom wil de verdediging dat de officieren als getuigen worden gehoord. De rechtbank besluit daar over twee weken over. Het proces zelf gaat pas in juni verder.