Weekend wordt zo goed als droog, daarna meer onstuimig weer

Foto: Erick Bakker

Met alleen wat regen op zaterdagochtend wordt het komende weekend zo goed als droog. Het blijft vrij fris qua temperatuur, met zondag een nog wat kouder gevoel door de aantrekkende wind.

Zaterdag begint wisselvallig in Groningen, met in de ochtend kans op wat regen. In de middag wordt het droog en kan de zon zich af en toe laten zien. Het kwik stijgt naar 6 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. In de avond en nacht ontstaat lokaal mist en daalt de temperatuur tot net rond het vriespunt.

Zondag laat zich van zijn rustigere kant zien. Het blijft droog, er is ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op 5 graden. De wind draait naar het zuiden en is matig tot vrij krachtig. In de nacht naar maandag volgt vanuit het zuidwesten regen.

Maandag en dinsdag zijn duidelijk onstuimiger. Er trekken buien over de regio en de wind neemt flink toe, met een krachtige zuidenwind, windkracht 5 tot 6. Tussendoor is er wat zon. Het wordt zachter, met temperaturen die uitkomen tussen de 9 en 10 graden.