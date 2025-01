Weekend met koude nachten en grijze ochtenden, zon en zachter weer vanaf dinsdag

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen wordt het in Groningen koud en mistig, met temperaturen een paar graden boven het vriespunt. Zaterdag en zondag zijn grijs en fris, maar vanaf maandag wordt het iets zachter. Later in de week loopt de temperatuur op en blijft vorst in de nachten uit.

Vanaf vrijdagavond gaat Groningen opnieuw een koude nacht in met temperaturen tussen de 0 en -2 graden. Er kunnen winterse buien vallen en mist kan zich later in de nacht ontwikkelen. Het KNMI heeft vanaf vrijdagavond tot de tweede helft van zaterdagochtend de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven, omdat het door de neerslag en mist glad kan zijn op de wegen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Zaterdagochtend begint nevelig en mistig. De zon kan in de loop van de dag zo nu en dan doorbreken. De temperatuur stijgt naar 3 à 4 graden bij een zwakke westenwind.

In de nacht naar zondag is er opnieuw kans op mist. Ook dan kan het wegdek hier en daar weer glad zijn. Zondag blijft het overwegend bewolkt. Met een lichte westen- tot zuidwestenwind is het opnieuw fris bij zo’n 4 graden.

Ook in de nacht naar maandag kan het nevelig zijn. Overdag kan af en toe wat lichte regen vallen, maar de zon laat zich ook zien. De temperatuur blijft steken op ongeveer 4 graden. Vanaf dinsdag wordt het droger en iets warmer.