Wederom zware nederlaag voor Donar tegen Belgische ploeg

Coach Jason Dourisseau van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft voor de tweede keer in een week een zware nederlaag geleden tegen een Belgische ploeg. Verloren de Groninger basketballers afgelopen zaterdag nog met 78-112 van koploper Filou Oostende, vrijdag was de nummer 2, House of Talents Kortrijk Spurs, in eigen huis veel te sterk: 124-79.

Donar moest het deze wedstrijd stellen zonder James Karnik, Sam van Oostrum en Kjeld Zuidema, en daarmee werd de kans op een redelijk resultaat nog verder verkleind. Tot aan 16-15 kon Donar de thuisploeg nog bijbenen, maar daarna werd het via 23-15 uiteindelijk 30-19 na 10 minuten spelen. In het tweede kwart verkleinde Donar de achterstand nog tot 8 punten bij 34-26, maar daarna volgde een 10-0 run. Even later bedroeg het verschil voor het eerst 20 punten. Bij rust was het 59-39.

Na rust werd Donar weggespeeld. Mede door een groot aantal turnovers (21 in totaal in de wedstrijd) scoorden de Belgen erop los. Aan het eind van het derde kwart was het al 91-58. Al na 2,5 minuut werd de 100-puntengrens doorbroken, en voornamelijk dankzij Zach Harvey, die in het slotkwart goed was voor 12 punten, bleef het verschil onder de 50 punten.

Topscorers bij Donar waren Zach Harvey met 26 punten, David Gabrovsek met 17 punten en Tavion Dunn-Martin met 13 punten. Bij de Spurs was Eric Reed Jr. topscorer met 23 punten.

Het is in de historie van Donar slechts vier keer eerder voorgekomen dat de ploeg meer dan 120 punten tegen kreeg. De laatste keer was in 1973.

Donar staat op de zestiende plaats in de BNXT League en heeft 10 punten uit 16 wedstrijden.

Komende week speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau maar liefst drie wedstrijden; alle in Martiniplaza. Dinsdag is er een duel in de ENBL tegen Tartu Ulikool Maks and Moorits uit Estland, donderdag is er een wedstrijd tegen Heroes Den Bosch, en zondagmiddag speelt Donar tegen Stella Artois Leuven Bears.