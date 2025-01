Waterschap dreigt met kort geding over Waterskaap, krakers nodigen ‘Roeland’ uit voor koffie

Foto: Lars Faber

Waterschap Noorderzijlvest dreigt met een kort geding als de krakers van het voormalige bedrijfsgebouw aan de Zuiderweg 66 in Hoogkerk niet op tijd vertrekken. De opzegtermijn voor hun tijdelijke overeenkomst liep tot en met deze woensdag. De krakers lijken echter nog niet van plan te zijn om het pand te verlaten.

Het pand, dat vroeger dienstdeed als afvalwaterzuivering voor omliggende fabrieken, is sinds september 2023 in gebruik door de groep krakers. Ze hebben het gebouw ingericht als woonruimte en culturele ontmoetingsplek, met onder andere een podium voor optredens en een houtkachel.

Het waterschap, eigenaar van het pand, heeft echter besloten het gebouw te slopen. Noorderzijlvest maakte al eerder duidelijk dat de huidige situatie onwenselijk en onveilig is. Het pand is volgens het waterschap niet geschikt om langdurig in te verblijven en het heeft geen woonbestemming en ook geen bestemming voor evenementen of als oefenruimte. “Er zijn vaak te veel mensen, de plek wordt gebruikt als café/ontmoetingsruimte en er vinden optredens plaats. Dat is allemaal niet wat we met elkaar hebben afgesproken.”

Na de sloop wordt het terrein geëgaliseerd en voorlopig braak gelaten. Het waterschap heeft geen plannen om het perceel te verkopen, maar het zou in de toekomst weer gebruikt kunnen worden voor het zuiveren van afvalwater of het stallen van materieel.

Krakers willen niet weg

In december werd al duidelijk dat de groep krakers baalde van het nieuws dat ze weg moeten, vooral gezien de recente verbeteringen aan het pand: Het afgelopen jaar zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst, is een houtkachel geïnstalleerd en is in een hoek een podium gebouwd. Ook een aantal buren vindt het niet erg dat de krakers in het pand zitten.

De krakers zetten een petitie op tegen hun uitzetting, die inmiddels meer dan 1.100 handtekeningen heeft verzameld. In de onderstaande video is te zien hoe OOG half december sprak met de krakers over de voorgenomen sloop en de mogelijke uitzetting.

Waterschap blijft vasthouden aan sloop

Het waterschap liet dinsdag weten vast te houden aan het plan om het gebouw te slopen. De sloop was oorspronkelijk al gepland, maar is uitgesteld om ruimte te geven voor noodzakelijke onderzoeken en voorbereidingen. “Het belastinggeld van onze inwoners en ondernemers is bedoeld voor het beheer van water, niet voor het stimuleren van het culturele klimaat in de stad Groningen,” schrijft het waterschap.

Als de krakers het pand niet op tijd verlaten, zal het waterschap een kort geding aanspannen om de ontruiming via de rechter af te dwingen. Tot die tijd gaat Noorderzijlvest, naar eigen zeggen, niet meer in op de zaak.

Krakers maken geen aanstalten voor vertrek: ‘Zien we je zaterdag Roeland?’

Het is nog onduidelijk of de krakers hun verzet voortzetten of dat de zaak uiteindelijk door de rechter zal worden beslecht. Via Instagram laten de krakers woensdag weten strijdbaar te zijn. Ook lijkt het er niet op dat ze hun spullen aan het pakken zijn. Dijkgraaf Roeland van der Schaaf wordt, in een video, op ludieke wijze uitgenodigd om komende zaterdag langs te komen in het gekraakte pand. Dan organiseren de krakers hun eigen aanvulling op ESNS: Skaapsonic.

“Deze dag willen wij graag de petitie aanbieden aan het Waterschap en publiekelijk een gesprek voeren over het waterschap, het waterskaap, de oude rioolwaterzuivering en de toekomst van al deze dingen. Roeland (e.d. Roeland van der Schaaf) je bent een publiek bestuurder en je bent ook onze dijkgraaf. Of je dat nu leuk vindt of niet. Daar hoort ook een bepaalde verantwoordelijkheid en hoor en wederhoor bij. Zien we je komende zaterdag?”