Wat vind jij van de nieuwe parkeerregels? | OOG Panel

In Groningen zijn er sinds 1 januari nieuwe parkeerregels. Zo gaan op verschillende plekken de kosten van parkeren op straat omhoog, zijn er nieuwe regels voor de bewoners- en bezoekersvergunning en worden de tijden voor parkeren uitgebreid.

OOG is benieuwd wat jij van de nieuwe parkeerregels vindt. Wat vind jij van deze veranderingen? Zijn de nieuwe regels een verbetering, of ervaar je vooral nadelen? Is het goed dat betaald parkeren duurder wordt of wordt de auto te veel geweerd uit de binnenstad? Doe mee aan het OOG Panel!

De vragenlijst is mede mogelijk gemaakt door Onderzoekdoen.nl.

De vragenlijst is in te vullen tot en met 27 januari om 10.00 uur.