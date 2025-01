Wandeltocht Nacht van de Vluchteling in juni ook in Groningen

Foto via organisatie Nacht van de Vluchteling

De nachtelijke wandeltocht de ‘Nacht van de Vluchteling’ breidt dit jaar uit naar het noorden. Voor het eerst kunnen deelnemers de 40 kilometer lange sponsorloop in juni ook starten in Groningen.

De zestiende editie van het evenement vindt plaats in de nacht van 14 op 15 juni. In Groningen is het Stadslab de start- en finishlocatie. Andere startlocaties zijn Tilburg, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Naast de lange route kunnen deelnemers ook kiezen voor 10 of 20 kilometer.

Met de Nacht van de Vluchteling vraagt Stichting Vluchteling aandacht voor de miljoenen mensen wereldwijd die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Vorig jaar liepen zevenduizend deelnemers een recordbedrag van 1,7 miljoen euro bij elkaar dat werd besteed aan noodhulpprojecten. De bestemming van de opbrengst van de aankomende editie wordt later bekendgemaakt.

De inschrijving voor alle routes is maandag geopend.