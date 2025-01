Waar heeft de Volkswagen Golf geparkeerd gestaan die bij de kunstroof in Assen werd gebruikt?

Foto via Politie.nl

De politie is nog altijd op zoek naar aanwijzingen over de Volkswagen Golf die in de nacht van vrijdag op zaterdag gebruikt werd bij de kunstroof in het Drents Museum in Assen.

De auto werd gestolen op 22 januari in Alkmaar. In dezelfde avond, of in de nacht die er op volgde werden in het Friese Witmarsum kentekenplaten ontvreemd. De auto met de gestolen kentekenplaten werd vervolgens in de nacht van woensdag op donderdag rond 04.20 uur gezien op het Julianaplein. Daarna wordt de auto niet meer gezien tot het moment van de kunstroof in Assen. Later die nacht wordt de auto brandend aangetroffen bij Rolde.

“Interessante sporen”

“We gaan ervanuit dat het voertuig gedurende die 48 uur ergens in de omgeving van Groningen, Noord-Drenthe of Assen geparkeerd heeft gestaan”, laat de politie weten. “De afgelopen dagen hebben we onderzoek gedaan op onder andere locaties in Alkmaar, Witmarsum, Groningen, Assen en Rolde. Een team van tientallen rechercheurs en specialisten werkt aan de zaak met als doel om de gestolen goederen op te sporen en de verdachten aan te houden. Dat onderzoek heeft inmiddels ook geleid tot interessante sporen.”

Noord-Holland

Eén van die sporen is een donkerkleurige Ford Transit. De politie vermoedt dat deze betrokken is geweest bij de roof. “Er is sprake van meerdere aanknopingspunten in Noord-Holland. Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat verdachten afkomstig zijn uit provincie Noord-Holland.” Bij de diefstal in Assen werden vier kunstschatten uit Roemenië gestolen, waaronder de iconische helm van Cotofenesti. De stukken waren in bruikleen van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest.