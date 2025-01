Vrijdag laatste regendruppels, kouder weer in aantocht

Foto: Joris van Tweel

Vrijdag brengt voorlopig de laatste echte regendruppels in Groningen. Daarna blijft het droog en rustig weer tot en met het weekend, wat een stuk kouder zal zijn dan de dagen ervoor.

Door Johan Kamphuis

Donderdagochtend is er hier en daar nog wat lichte regen. In de middag is het wel droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt 7 graden bij een zwakke of matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3.

In de nacht naar vrijdag zijn er opklaringen, bij minima rond het vriespunt. Vrijdag brengt overdag opnieuw rustig en droog weer. Met geregeld zon wordt het 7 graden en in de nacht daalt het kwik tot iets onder het vriespunt.

Ook zaterdag is het weer rustig, maar wel met kans op mist of hardnekkige bewolking. Het is waterkoud bij 1 of 2 graden als maximumtemperatuur. In de nacht naar zondag is er opnieuw wat lichte vorst. Ook zondag is er kans op mist en hardnekkige bewolking, maar zou de zon iets meer kans maken om nog zo af en toe te schijnen. Ook dan is het fris met 2 graden.

Wat er na het weekend gebeurt? Een krachtig hogedrukgebied boven Rusland neemt steeds verder in kracht toe en neigt er naar zich retrograde te gaan bewegen. Wat dat inhoudt? Meer daarover op de weerpagina.