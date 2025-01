Vrijdag kans op hagel en natte sneeuw

Vrijdag begint zonnig, maar algauw trekken buien over met hagel en natte sneeuw. Het kan daardoor plaatselijk glad worden. In de middag klaart het vaker op, maar valt hier en daar nog een winterse bui. Het wordt 4 à 5 graden bij een matig tot vrij krachtige noordwestenwind.

In de nacht naar zaterdag is er kans op nevel bij temperaturen rond het vriespunt. Zaterdag start koud met kans op gladheid. In de loop van de dag neemt de kans op een winterse bui toe. Het wordt 4 graden.

In de nacht naar zondag daalt de temperatuur wederom rond het vriespunt. Daarbij trekken er winterse buien over. Zondag overdag krijgen de buien steeds meer een regenachtig karakter bij een graad of 6. Er staat een vrij krachtige zuidoostenwind.

Na het weekend stijgt het kwik verder naar waarden in de dubbele cijfers.