Vrijdag eerst regen, later droog met mogelijk zon

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vrijdag zijn er perioden met regen. Pas later op de dag wordt het vanuit het westen droog en kan de zon nog even doorbreken. Het wordt 9 graden bij een (vrij) krachtige wind uit het zuidwesten, later op de dag afnemend.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag wisselen droge perioden en af en toe lichte regen elkaar af. Het wordt het 5 graden. De wind is zwak en veranderlijk, windkracht 2. In de nacht zijn er opklaringen en is er kans op mist bij minima rond of iets onder nul.

Zondag blijft het droog. Met af en toe zon wordt het 7 graden. De wind uit het zuiden is matig, windkracht 3 tot 4. Kijken we nog wat verder vooruit dan zien we dat de wisselvalligheid op maandag weer toeneemt. Er valt van tijd tot tijd regen en een matige zuidwestenwind voert zachte lucht aan. Het wordt 11 graden.

En daarna? Meer over de lange termijn op de weerpagina.