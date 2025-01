Vrijdag droog met opklaringen, in het weekend mistig en nachtvorst

Foto: Erick Bakker

Groningen gaat koudere temperaturen tegemoet. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijven de temperaturen na vrijdag hangen rond de twee graden, met in de nachten regelmatig een duik onder nul.

“Vrijdag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 6 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht minima rond het vriespunt met kans op mist.

Zaterdag kan er eerst mist voorkomen. Verder is het overwegend bewolkt, rustig en droog bij 2 graden als maximumtemperatuur. In de nacht weer mistbanken en minima iets onder het vriespunt.

Zondag begint met mist en bewolking. Later op de dag kan het af en toe opklaren. Het wordt 2 of 3 graden, met in de nacht -2 graden.

Begin volgende week zijn de veranderingen klein. Het is vaak grijs, rustig en droog. Overdag wordt het 2 of 3 graden en in de nachten schommelt het kwik rond of iets onder nul.

Wat er op de lange termijn gaat gebeuren en of de Russische ‘Beer’ ontwaakt? Meer daarover op de weerpagina.”