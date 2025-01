Vrijdag begint met code geel vanwege gladheid, later op de dag opklaringen

foto 112groningen

Weggebruikers opgelet: het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege gladheid. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kunnen de Groningse straten vrijdag opnieuw spiegelglad worden door bevriezing van natte wegdelen in combinatie met winterse neerslag.

“Vrijdagochtend vallen er enkele buien met kans op natte sneeuw. In de middag zijn er meer opklaringen en verdwijnt de buiigheid. Het wordt 5 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht is er kans op lichte vorst: 0 tot lokaal -3 graden.

Zaterdag kan in de ochtend de zon af en toe even schijnen. Verder is het overwegend bewolkt en droog bij 3 graden als maximumtemperatuur. De wind uit het westen is zwak, windkracht 2. In de nacht is het bewolkt bij minima rond of iets boven nul.

Zondag is het rustig, droog en bewolkt bij 5 graden als maximumtemperatuur. In de nacht rond of – tijdens eventuele opklaringen – iets onder nul.

Na het weekend weer temperaturen in de dubbele cijfers? Meer daarover op de weerpagina.”