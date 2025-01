Vrachtwagenchauffeur rijdt voertuig vast in middenberm Brailleweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een onfortuinlijke vrachtwagenchauffeur is zondagavond met zijn voertuig vast komen te zitten in de middenberm van de Brailleweg. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het voorval gebeurde rond 20.00 uur. “De chauffeur is na een bocht in de middenberm terecht gekomen”, vertelt Wind. “Omdat de grond behoorlijk zompig is, is het voertuig daar vast komen te zitten. Niemand raakte gewond.” Een bergingsbedrijf kwam naar de locatie om het voertuig vlot te trekken. “Om de medewerkers veilig hun werk te kunnen laten doen, werden twee rijbanen afgesloten.”

Tot grote problemen leidde deze afsluiting niet.