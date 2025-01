Vooruitblik op de zaterdagse live duels in OOG SPORT (Radio)

Deze zaterdag vanaf 15.00 live in OOG Sport:

De absolute kraker in de eerste klasse is de stadsderby tussen nummer 3 Be Quick 1887 en koploper PKC’83 dat nu zes punten meer heeft, aanvang 14.00.

Wordt het gat 9 punten in PKC voordeel of komt Be Quick op 3 punten?

Be Quick is na de degradatie van vorig jaar op jacht naar directe terugkeer naar divisieniveau. Verlies houdt in dat de kans een stuk groter wordt dat dat via de moeizame weg van de nacompetitie moet gebeuren. Must win dus voor Be Quick.

PKC’83 is de verrassende koploper in 1H, Be Quick 1887 was op voorhand topfavoriet, maar waar PKC de puntjes zowel uit als thuis pakt laat Be Quick het in uitwedstrijden te vaak afweten. PKC’83 is na hun nederlaag in de openingswedstrijd al 10 duels ongeslagen waarvan het er 9 won.

Verslaggever op de Esserberg is Andor Heij.

Eveneens in 1H staat Oranje Nassau-Buitenpost op het programma, aanvang 15.00. ON werd vooraf ook als titelkandidaat gezien maar keek voor de winterstop vooral angstig naar onderen. Een mislukte eerste competitiehelft werd echter positief afgesloten, de laatste wedstrijd werd met 5-0 gewonnen. Afgelopen zaterdag kreeg het zelfvertrouwen nog een boost toen bij vierde divisionist HZVV een oefenzege werd geboekt, het werd in Hoogeveen wederom liefst 5-0 voor ON. Is het herwonnen zelfvertrouwen de basis voor een zege op Buitenpost? De Friezen degradeerden vorig seizoen uit de vierde divisie en staan zesde met vier punten meer dan ON. Dat zal de Blauwkes tegenvallen want net als bij Be Quick 1887 was ook in Buitenpost de doelstelling een snelle terugkeer naar de vierde divisie. Haakt ON aan bij de middenmoot en neemt het verder afstand van de degradatiezone (de onderste twee degraderen rechtstreeks, de twee clubs daarboven spelen nacompetitie) of moet ON na dit duel toch weer naar beneden kijken?

Verslaggever op Coendersborgh is Joey Keizer.

Ook in 2I een topper. Gorecht is koploper en speelt thuis tegen Noordscheschut, die staan vijfde met vijf punten minder dan Gorecht. De nummers twee en drie in 2I spelen ook tegen elkaar, dus bij winst kan Gorecht goede zaken doen. Met een voorsprong van twee punten op nummer twee Nieuwleusen kan het de koppositie op deze super zaterdag in 2I echter ook zomaar kwijtraken. Nieuwleusen speelt uit tegen nummer 3 WVF, dat heeft vier punten minder dan Gorecht. Spannend bovenin en een belangrijk weekend voor de top 5 waarin we ook nog (op plek 4) Achilles 1894 treffen, dat speelt thuis tegen Bedum wat voorlaatst staat.

Gorecht-Noordscheschut begint om 15.00, verslaggever daar is Wouter van der Maden.

Om 15.30 trappen Helpman en Grijpskerk af op de Esserberg. Helpman staat net boven de nacompetitiestreep, Grijpskerk twee plekken en twee punten hoger. een zogenaamd zespuntenduel dus. Helpman doet het thuis met 12 uit 5 prima (uit werd in zes duels maar 1 punt gepakt). Blijft Helpman baas in eigen huis of slaat Grijpskerk zaterdag een gaatje?

Bij dit duel is voor OOG RADIO Herman Mellema aanwezig.

Met als bonus de prognoses van Martijn Minnema

Be Quick 1887-PKC’83 3-3

Oranje Nassau-Buitenpost 3-1

Gorecht-Noordscheschut 2-1

Helpman-Grijpskerk 3-2