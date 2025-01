Voormalig VVD-Kamerlid Pieter Hofstra (78) overleden

Hofstra tijdens de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties in 2014 - Afbeelding via Tweede Kamer der Staten-Generaal

Voormalig politicus Pieter Hofstra (VVD) is vorige week donderdag op 78-jarige leeftijd overleden.

Hofstra werd geboren in Groningen op 24 september 1946. Voor zijn politieke carrière werkte Hofstra als directeur en mede-eigenaar van verschillende adviesbedrijven op het gebied van bouw, onroerend goed en reclame. Hij was ook korte tijd docent verkeerskunde aan de HTS’en in Leeuwarden en Groningen.

Van 1994 tot 2006 was Hofstra lid van de Tweede Kamer voor de VVD, waar hij zich onder andere bezighield met woon- en bouwbeleid, openbaar vervoer en goederenvervoer. In 2007 werd hij gekozen voor de Eerste Kamer, waar hij tot 2011 werkte.

Hofstra was ook actief buiten de politiek. Zo was hij voorzitter van de Stichting Stadskanaal Rail en het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum.