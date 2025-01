Voormalig FC Groningen-speler Garry Brooke overleden

Engelsman Garry Brooke is afgelopen zaterdag op 64-jarige leeftijd overleden na een langdurig ziekbed. De oud-profvoetballer speelde in de periode 1986-1988 voor de Trots van het Noorden.

De middenvelder werd opgeleid bij Tottenham Hotspur, waarna hij één seizoen bij Norwich City speelde. In 1986 kwam hij over naar FC Groningen, waar hij goed was voor negen doelpunten in zo’n 39 duels. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol in de plaatsing van de FC voor de UEFA Cup.

🕯️ | Ons bereikte het bericht dat oud-FC Groningen-speler Garry Brooke is overleden. Hij kwam in 1987 over van Norwich City, speelde één seizoen voor FC Groningen en vertrok daarna naar Wimbledon. De Engelsman ‘met dynamiet in de benen’ was al langer ziek en werd slechts 64 jaar. pic.twitter.com/nKsHuGF78B — Supportersvereniging FC Groningen (@SVFCG) January 20, 2025

Na zijn vertrek uit Groningen speelde Brooke voor onder andere Wimbledon, Stoke City en Brentford. Supporters van FC Groningen kozen de Brit, die ook veel op de flanken werd ingezet, een aantal jaar geleden in het Elftal van de Eeuw.

Brooke laat twee kinderen achter.