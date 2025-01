Voorlopig geen zonnedaken op gemeentelijke parkeerplaatsen: onrendabel en stroomnet te krap

De zonnecarport bij P+R Reitdiep

Er komen voorlopig geen zonnedaken op vier gemeentelijke parkeerplaatsen in Groningen. Het gemeentebestuur heeft besloten om de plannen uit te stellen tot 2028. Het stroomnet heeft te weinig capaciteit en de bouw is financieel nu niet rendabel.

Het gemeentebestuur liet in oktober 2023 weten van plan te zijn om zelf zonnecarports aan te gaan leggen op vier gemeentelijke parkeerplaatsen (P&R Hoogkerk, Hortus Haren, Sportvelden Vinkhuizen en Sportvelden Ten Boer) als pilotproject.

Het college constateerde toen dat de aanleg van zonnecarports traag verloopt. De gemeente wil in 2035 een CO2-neutrale gemeente zijn en vond destijds dat er haast gemaakt moest worden met de aanleg van zonnedaken op parkeerplaatsen.

Te duur en geen stroomcapaciteit

Maar de gemeente loopt nu zelf tegen problemen aan waar bedrijven bijna anderhalf jaar terug ook geen oplossingen voor vonden. De bouw van de draagconstructies voor zonnecarports is te duur en kan niet worden terugverdiend met alleen de verkoop van stroom. Bouwen kan alleen met subsidies, maar die zijn nu niet dekkend. Een via-via subsidieconstructie is mogelijk, maar juridisch te moeilijk.

Zonnecarports hebben daarnaast een grootverbruikersaansluiting nodig om de opgewekte stroom, als die niet door elektrische auto’s wordt gebruikt om op te laden, terug te leveren aan het netwerk. Door een tekort aan netcapaciteit kunnen nieuwe aansluitingen pas vanaf 2029 worden gerealiseerd. Het delen van bestaande aansluitingen is soms mogelijk, maar vraagt intensieve samenwerking en werkt niet op alle locaties.

Uitstel naar 2028

De pilot voor zonnecarports is daarom verschoven naar 2028, zodat deze aansluit op plannen van Enexis. De netbeheerder mikt erop dat een reeks geplande netverzwaringen op zijn vroegst in 2029 klaar is. Maar ‘dit uitstel is geen afstel’, benadrukt het college. Als er kansen zijn om eerder zonnedaken te realiseren, wik het college (naar eigen zeggen) proberen deze kans te benutten.