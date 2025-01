Voorlopig geen extra Arriva-trein naar Zwolle, vervoerder nog steeds in de clinch met ProRail

Foto: Rob Dammers - Vorden Arriva (noord) 349 trein 30837 Winterswijk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117447545

Het conflict tussen Arriva en ProRail over extra sneltreinen tussen Groningen en Zwolle blijft aanhouden. Door de aanhoudende beperkingen van ProRail blijft deze concurrentie voorlopig uit.

Dat laat Arriva maandag weten aan verschillende media. Arriva had toestemming gevraagd om dagelijks 22 sneltreinen te laten rijden, maar ProRail beperkte dit tot vier ritten van maandag tot en met donderdag en negen ritten op vrijdag. Volgens ProRail is een verdere uitbreiding niet mogelijk vanwege zorgen over spoorveiligheid, baanstabiliteit en de energievoorziening. Na een eerdere oproep van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan ProRail om dit besluit beter te onderbouwen, heeft ProRail opnieuw geweigerd om meer ritten toe te staan.

Daarom zet Arriva nu voorlopig een streep door alle treinritten tussen Stad en Zwolle, ook de ritten die het wel mag uitvoeren. Die zijn, aldus de vervoerder, onrendabel door het besluit van ProRail. Arriva vindt ook de ‘verbeterde’ onderbouwing van ProRail, die de ACM aan de treinnetbeheerder vroeg, te mager. Volgens Arriva zijn de redenen om meer treinen toe te staan nog steeds te algemeen en niet in lijn is met de eerdere uitspraak van de ACM.

Arriva onderzoekt nu welke stappen nu genomen kunnen worden en overweegt opnieuw naar de ACM te stappen. Tot die tijd blijven de geplande sneltreinen tussen Groningen en Zwolle uit.