Voorkeursroute voor fietspad tussen Zuidlaren en Haren bekend

Provincie Groningen heeft haar plannen voor de nieuwe Doorfietsroute tussen Zuidlaren en Haren bekendgemaakt. De plannen staan nog niet vast. Ze zijn een voorkeurstracé, oftewel: dit is volgens de provincie de route waar hun voorkeur naar uitgaat.

“De voorkeursroute begint op de kruising met de Jachtlaan in Haren. Hier gaat de route over de Onnerweg in Haren richting de Geertsemaweg en Westerveen naar de kruising Viaductweg/Westerveen. Op deze kruising, ter hoogte van natuurgebied Appelbergen bij Glimmen, kan de fietser kiezen uit twee routes”, aldus de provincie Groningen.

De eerste optie gaat door het bos. Deze route is voornamelijk bestemd voor recreatief gebruik: fietsers die een mooie tocht door de natuur willen maken. Forenzen en scholieren kunnen uiteraard ook gebruik maken van deze route.

De tweede optie gaat via de Rijksstraatweg en Zuidlaarderweg in Glimmen. “Deze route is goed verlicht, breed en comfortabel en ook in het winterseizoen toegankelijk omdat de route wordt gestrooid en geveegd.”

Beide routes komen samen bij de kruising Zuidlaarderweg/Vogelzangsteeg.

Input

De provincie Groningen is benieuwd wat bewoners van de route vinden. Reageren op de plannen of het stellen van vragen kan tot en met zondag 2 maart. Dit kan per post of per mail. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de provincie Groningen.

Later dit jaar nemen de provincie Groningen, provincie Drenthe, gemeente Groningen en gemeente Tynaarlo een definitief besluit over de route.