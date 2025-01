Voor het eerst deze winter matige vorst, waarschuwingen ingetrokken

Groningen beleefde in de nacht van vrijdag op zaterdag de koudste winternacht tot nu toe. Op het KNMI-meetstation in Eelde kwam de minimumtemperatuur tot -6 graden.

Daarmee was Groningen ook de koudste plek van Nederland. Hoewel op een aantal meetstations in Noord-Holland en Brabant eveneens matige vorst werd geregistreerd. Op grondhoogte vroor het in Eelde zelfs -6,5 graden. In Gilze-Rijen was het met -8,2 graden Celsius aan de grond het koudst. Dat de eerste matige vorst op 11 januari valt is relatief laat. Gemiddeld valt de eerste dag met matige vorst op 1 december. De laatste keer dat de temperatuur in Eelde onder de -5 graden dook was op 21 januari vorig jaar.

Code oranje

Rond het middaguur was het bijna 2 graden in de plus op Eelde. Daarmee zijn ook alle problemen voorbij. In de vroege ochtend trok er een neerslaggebied over. Deze neerslag viel als regen. Doordat dit op een bevroren ondergrond terecht kwam, ontstond er ijzel. Voor het KNMI was het reden om voor de provincies Groningen en Friesland ‘code oranje’ af te geven. In de beide provincies vonden diverse ongelukken plaats. Zo gleed op de oostelijke ringweg in de stad een busje van de weg. Niemand raakte gewond. Ook op de A7 bij Kolham en op de N31 tussen Garyp en Drachten vonden ongelukken plaats door de gladheid. Code oranje werd rond 09.00 uur ingetrokken. Daarna gold er een ‘code geel’, maar ook die waarschuwing is inmiddels niet meer van kracht.

Hogedruk

Ook in De Bilt ligt de temperatuur rond het middaguur boven het vriespunt. Daarmee is er al 756 dagen op rij sprake van geen ijsdag. Dat is een recordaantal. De laatste ijsdag met een maximumtemperatuur onder nul was op 17 december 2022. De laatste ijsdag in Eelde was op 30 november 2023. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is de kans klein dat we de komende dagen meer koude nachten gaan beleven. Volgens hem zal de temperatuur na het weekend oplopen tot 8 of 9 graden. Onder invloed van een langgerekt hogedrukgebied komt onze regio in een zuidwestelijke stroming terecht. Dit gebied drukt de winter voorlopig even op afstand.