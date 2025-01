Volgende week ’s nachts werkzaamheden op Hoofdstation, overdag kans op trillingen rond Emmaviaduct

Foto via Groningen Spoorzone (ProRail)

Aannemer Strukton voert komende week, naast de normale werkzaamheden overdag, ook ’s nachts werkzaamheden uit op op het Hoofdstation. In dezelfde week worden overdag op de bouwplaats ten zuiden van het station werkzaamheden uitgevoerd waardoor omwonenden last kunnen hebben van trillingen.

Strukton plaatst komende week funderingen voor nieuwe staanders voor bovenleidingen. In totaal worden er twaalf palen aangebracht. De eerste tien palen worden trillend in de grond gebracht. De laatste twee worden geboord. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7.00 uur en 17.00 uur naast het Emmaviaduct. Deze werkzaamheden kunnen voor waarneembare trillingen zorgen in de omgeving.

Tegelijk worden er op twee perrons ten oosten van de ‘blauwe brug’ funderingsankers getest, die nog zijn voor het maken van de nieuwe busonderdoorgang. Dat moet nu, zodat er verder gebouwd mag worden. Deze tests worden op dinsdag, woensdag en donderdag uitgevoerd. ProRail en Strukton verwachten geen overlast door de tests, waarvoor in de nacht materieel wordt aangevoerd naar de perrons.