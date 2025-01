Viaduct bij Westpoort op lijst met constructiefouten

Foto: Google Maps - Streetview

Het viaduct over de A7 bij bedrijventerrein Westpoort staat op de landelijke lijst van viaducten met een constructiefout.

Het probleem zit, schrijft RTV Noord, in de tand-nok-verbindingen, een oude constructiemethode. Daardoor kan er zout dooiwater bij de bewapening in het beton komen, waardoor die gaat roesten. Dat vermindert de draagkracht van de constructie. Of dat bij Westpoort voor gevaar zorgt, is nog niet bekend.

Het viaduct bij Westpoort staat daarom, samen met nog zo’n 90 andere bruggen en viaducten, onder extra toezicht. Het viaduct wordt op termijn opnieuw aan vervolgonderzoek onderworpen en beoordeeld. Het viaduct heeft echter geen prioriteit, omdat Rijkswaterstaat verwacht dat het viaduct veilig te gebruiken is. Mocht toch blijven dat het viaduct een ‘verhoogd risico’ heeft, is vervanging de enige optie, schrijft Rijkswaterstaat.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Madlener van Verkeer dat 17 bouwwerken op zes locaties op de prioriteitenlijst staan.: de A12 bij knooppunt Velperbroek, het viaduct Kamperhoekweg (A6), de Naardertrekvaart (A1), het Prins Clausplein (A4/A12), het viaduct Tielsestraat over de A15 en het viaduct De Tol (A1).