Verzet tegen betaald parkeren in Villabuurt-Oost

'Vreemdparkeerders' aan de Hondsruglaan.

Buurtbewoners van Villabuurt-Oost, en met name aan de Hondsruglaan, hebben hun onvrede geuit over het plan om betaald parkeren in te voeren in hun wijk. Volgens de bewoners gaat dit in tegen eerdere toezeggingen en inspraakrondes waarbij een parkeerverbod als beste oplossing naar voren kwam.

Eerdere afspraken over parkeerverbod

Hans Veeger, bewoner aan de Hondsruglaan, uit zijn teleurstelling: “Tijdens bijeenkomsten is gezamenlijk vastgesteld dat betaald parkeren niet de oplossing is. Een parkeerverbod zou het probleem in één keer oplossen, omdat betaald parkeren gevaarlijke verkeerssituaties niet voorkomt. De gemeente gaf destijds aan dit voorstel verder te brengen naar de burgemeester en wethouders, maar nu lijkt alles ineens omgedraaid.”

Volgens Veeger heeft de gemeente in augustus een brief gestuurd naar alle bewoners. “Een tiental mensen heeft daarop gereageerd met bezwaren tegen een parkeerverbod. Op basis daarvan wil de gemeente nu betaald parkeren invoeren in de hele wijk, terwijl dat probleem zich vooral op 250 meter van de Hondsruglaan concentreert.”

Onvrede over alternatief plan

Veeger vindt de keuze voor betaald parkeren onbegrijpelijk: “Een parkeerverbod zou het probleem elimineren. Met betaald parkeren mag je in de nacht en het weekend nog steeds parkeren. Bovendien kunnen andere wijkbewoners hier dan ook terecht, wat de problemen alleen verplaatst. Dit is een ondoordachte oplossing.”

Reactie van de wethouder

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) erkent dat er in Villabuurt-Oost overlast wordt ervaren door vreemdparkeerders en snelrijdende automobilisten. Volgens Broeksma is er echter nog geen besluit genomen: “Er is een brief gestuurd om de bewoners op de hoogte te stellen dat we aan het voorbereiden zijn. De gemeenteraad beslist uiteindelijk.”

De wethouder stelt dat een parkeerverbod de strengste maatregel is en praktische problemen met zich meebrengt. “Met een parkeerverbod mag je niets meer. Zelfs kort parkeren of laden en lossen is dan niet toegestaan, wat bewoners zonder eigen oprit raakt. Betaald parkeren biedt meer flexibiliteit.”

Bewoners blijven aandringen

De bewoners van Villabuurt-Oost blijven zich verzetten tegen betaald parkeren en dringen aan op een parkeerverbod. Ze hopen dat de gemeente terugkomt op het huidige plan en kiest voor een oplossing die volgens hen zowel de verkeersveiligheid als de leefbaarheid in de wijk ten goede komt.