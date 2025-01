Vervelende roeken met succes verjaagd uit Ten Boer, deel zorgt nu voor overlast in Ten Post

Foto via Dierenambulance Groningen

Al ruim vier jaar wordt geprobeerd om overlastgevende roeken in Ten Boer aan te pakken. Na de rigoureuze maatregelen van het afgelopen jaar, waarbij bestaande nesten zijn verplaatst en nestblokkades zijn opgehangen in bomen, is de overlast in het dorp flink afgenomen. Maar net als bij menselijke hangjongeren en drugsdealers lijkt het weren van de dieren het probleem voor nu alleen maar te hebben verplaatst.

In de Gaykingastraat in Ten Boer zat heel lang een kolonie roeken. De uitwerpselen op de stoep, auto’s, voorbijgangers en wasgoed én het krassende geluid in de vroege ochtend zorgden voor veel hinder bij de bewoners in de directe omgeving.

De gemeente probeert sinds 2020 om de dieren te verjagen, met relatief weinig succes. Vorig jaar werd daarom rigoureus werk gemaakt van de roeken: telkens als er een beginnetje was van een nest, werd deze weggehaald. Om de kosten van deze acties te drukken en de dieren minder stress te bezorgen, werden ook ’trechters’ ingezet. Deze worden omgekeerd in de kruinen van de bomen gehangen, waardoor de bomen ongeschikt worden om een nest in te bouwen.

Roeken verkassen naar Ten Post

Die aanpak werkt goed, stelt het gemeentebestuur. In Ten Boer is de overlast flink afgenomen. Maar volgens het gemeentebestuur lijkt het erop dat in ieder geval een deel van dezelfde kolonie roeken nu aan de Rijksweg in Ten Post voor overlast zorgen.

“Uit gesprekken met bewoners in 2024 bleek de ernstige overlast en liepen de gemoederen hoog op”, schrijft een consultancybureau in een nieuw beheerplan voor de roeken. “Er is veel woede over de grote roekenoverlast, waardoor mensen niet kunnen slapen. De bewoners voelen zich opgescheept met de overlast uit Ten Boer.”

Hangplek voor roeken

De gemeente heeft nu een integraal roekenplan laten opstellen. Met dit plan moet voorkomen worden dat roekenkolonies weer gaan broeden op overlastgevende locaties. Naast Ten Boer wordt daarom de komende jaren dezelfde aanpak nu toegepast in Ten Post.

Maar de roeken die van Ten Boer naar Ten Post verkasten, moeten niet weer een dorp verderop gaan zorgen voor overlast. Daarom is het nu de bedoeling om de dieren in Ten Post een eigen ‘hangplek’ te geven, waar ze geen overlast veroorzaken voor de omgeving. Ze moeten zich gaan aansluiten bij een reeds aanwezige roekenkolonie.

Geld en meer ruimte zoeken

Voor het roekenplan, wat tussen nu en 2029 moet worden uitgevoerd, is de komende jaren structureel veertigduizend euro per jaar nodig. Voor volgend jaar is dit geld er. Voor de jaren erna moet nog dekking gevonden worden.

Ook wil de gemeente, samen met de provincie en andere gemeentes, op zoek naar meer plekken waar roeken zich kunnen vestigen. De provincie hanteert echter ander beleid dan de gemeente: vanuit het provinciehuis is een generieke ontheffing afgegeven om roeken af te mogen schieten.