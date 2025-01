Verkeer vanuit Amersfoort naar Groningen omgeleid via A6 en A7

Foto via Rijkswaterstaat

Groningers die na een trip naar het westen weer terug naar huis willen, wordt aangeraden om de A28 te vermijden. Volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie is het voor automobilisten sneller om via Lelystad en Heerenveen naar Groningen te rijden.

Maandagmiddag zijn grote gaten in het wegdek gevonden tussen Zwolle en Staphorst. Rijkswaterstaat besloot daarop een rijstrook af te sluiten en een snelheidsbeperking in te stellen. Dit leidde in de avondspits al tot vertraging van 30 minuten, waarop het reisadvies is aangepast.

Automobilisten wordt aangeraden om vanaf Amersfoort via de A1, A27, A6 en vervolgens de A7 naar Groningen te rijden. Het is niet zeker tot wanneer dit reisadvies geldt. Rijkswaterstaat verwacht maandagavond de gaten in de weg te kunnen repareren.

We hebben een omleiding ingesteld omdat de vertraging op de #A28 naar het noorden is opgelopen tot 30 minuten. Richting Groningen/Leeuwarden? Dan ben je voorlopig sneller via onderstaande omleiding. 👇 Vanavond die kant op? Check de actuele info via https://t.co/AkieH73nbO pic.twitter.com/UnUlReUgX0

— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 27, 2025