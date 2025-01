Verdachte neergeschoten door politie op slaapboot voor asielzoekers aan Gideonweg

Foto: 112 Groningen

Er zijn vrijdagavond politiekogels afgevuurd tijdens een aanhouding op een slaapboot voor asielzoekers aan de Gideonweg. Daardoor raakte de verdachte gewond.

De politie werd rond 17.00 uur gealarmeerd over een dreigende situatie op de boot. Er zou een persoon aanwezig zijn die mogelijk een mes bij zich droeg.

Bij de aanhouding van de verdachte is door de politie op de verdachte geschoten. De verdachte, een man, raakte hierbij gewond en wordt naar een ziekenhuis vervoerd. Er wordt een uitgebreid onderzoek opgestart door de Rijksrecherche, aldus de politie.

In het Oude Winschoterdiep bij Antwerpenbrug worden sinds 2021 zo’n 140 asielzoekers opgevangen op een slaapboot. Deze noodopvang aan de Gideonweg blijft liggen tot de noodopvanglocatie aan de Sint-Petersburgweg klaar is. Dat is uiterlijk tot 31 maart 2025.