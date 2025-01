Velocitas verslaat Heerenveense Boys en is koploper in tweede periode

Foto Andor Heij. Velocitas - Heerenveense Boys

Velocitas 1897 deed zaterdag thuis in de eerste klasse H hele goede zaken door concurrent Heerenveense Boys met 3-1 te verslaan Velocitas nestelde zich daardoor in de middenmoot en is koploper in de tweede periode.

De zege was terecht, want de Groningers waren de betere ploeg. Voor de pauze raakten Cass Pinas en Thomas Bats de paal en mikte Kay Bootsma rakelings naast. Na 40 minuten kwam Velocitas op voorsprong. Een op een voorzet lijkend schot van Dion Zimmerman waaide zo achter de Friese doelman Bas Doosje: 1-0.

Winkelhaak

Na rust leek Velocitas het duel snel te beslissen. Na een overtreding op de rand van het strafschopgebied joeg Tom Klooster na 51 minuten de vrije trap fraai in de winkelhaak: 2-0. Klooster was dicht bij de derde, maar hij schoot voorlangs.

Heerenveense Boys had nog geen echte kans gehad, maar na een mooie aanval over de linkerkant hoefde Ruben van der Laan in de 59e minuut alleen tegen de bal aan te lopen: 2-1. Velocitas doelman Feike Spoor voorkwam kort daarna met een goede redding de gelijkmaker van Van der Laan. Heerenveense Boys bleef het proberen, Twee schoten werden nog door de Velocitas defensie geblokt.

Beslist

In de slotfase nam Velocitas het heft weer in handen en besliste Bats in de 86e minuut de wedstrijd. Na een rommelige situatie in het Friese strafschopgebied had Bats de hoek voor het uitzoeken: 3-1.

Goede serie

“We gingen al lekker de winterstop in”, aldus Velocitas-trainer Robbie Wentink. “En we komen er ook lekker uit, dat is heerlijk. Het doel van deze wedstrijd was om in de middenmoot te komen, maar we hopen nog één of twee plaatsen te stijgen. Dat doet toch recht aan waar we staan met elkaar”.

Periode

Velocitas deed ook goede zaken in de tweede periode, want de groen witten zijn koploper na vijf wedstrijden. “Ook daar kijken we heel stiekem naar”, vervolgt Wentink. “We moeten nog vier wedstrijden spelen tegen clubs die onze concurrenten zijn, dus die moeten we winnen. Volgende week Stiens en we krijgen Rolder Boys en WVV nog en Buitenpost, dat op papier als zwaarste tegenstander is”.

Versterking

Door werk en andere redenen vertrokken in de winterstop vier basisspelers, maar Velocitas haalde met de ervaren 32-jarige Mohamed Anas Ammar een goede versterking in huis. Hij speelde door heel Europa bij diverse clubs. “Het is een jongen uit Marokko, Frankrijk en die kwam er bij. Je hebt hem zien spelen. Het is rust, controle, hij raakt nergens in paniek, weet wat hij moet doen met doorstappen of juist niet. Het is heerlijk om zo’n jongen er bij te hebben”.

Velocitas 1897 – Heerenveense Boys 3-1. 40. Dion Zimmerman 1-0, 51 Tom Klooster 2-0, 59. Ruben van der Laan 2-1, 86. Thomas Bats 3-1. Toeschouwers: 150.

