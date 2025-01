Veiligheidsregio: drukke jaarwisseling, maar geen geweld tegen brandweer

Een vreugdevuur aan het Sabangplein. Foto: Joris van Tweel

Veiligheidsregio Groningen kijkt terug op een drukke jaarwisseling. Naast de gebruikelijke meldingen van buitenbranden waren er dit jaar enkele grotere incidenten die extra inzet van de hulpverleners vereisten.

Opvallend was dat het vooral vroeg in de avond al druk was. Net als vorig jaar zijn vrijwel alle posten in actie gekomen tijdens oudejaarsdag en nieuwjaarsnacht. De meeste meldingen betroffen buitenbranden, maar ook enkele grotere incidenten zorgden voor veel werk. In totaal is de brandweer in de provincie Groningen 382 keer uitgerukt. Zes keer is opgeschaald naar middelbrand.

Bij een brand in een inpandige garage aan de Dukdalf ontstond veel rookontwikkeling. Daardoor moesten tien bewoners door de brandweer met behulp van vluchtmaskers uit een galerijflat worden gehaald. Aan het Kapelleveld raakte een woning zwaar beschadigd door brand. De bewoners konden niet terug naar hun woning en voor hun is vervangend onderdak geregeld.

De sfeer was tijdens de jaarwisseling over het algemeen goed en er is geen sprake geweest van geweld tegen hulpverleners van de brandweer. Wel moest de ME de orde herstellen in Hoogkerk, toen politieagenten bekogeld weren met vuurwerk.

Een Multi-Surveillance Team (MST), bestaande uit brandweer en politie, heeft in de gemeente Groningen 138 meldingen van buitenbranden beoordeeld en waar nodig actie ondernomen. Zo werden buitenbranden geblust die een gevaar vormden voor de omgeving. Bij kleine buitenbranden die geen direct gevaar vormen, koos de brandweer ervoor om niet altijd in te grijpen. Bij situaties waarin schade, hinder of gevaar ontstond, zoals vliegvuur, schade aan de infrastructuur of versperringen, werden de branden wel geblust en opgeruimd door de gemeente.