Veiligheidsplan moet overlast daklozenopvang Century zoveel mogelijk beperken

Het voormalige gebouw van Century aan de Paterswoldseweg. Foto: Google Maps

Een veiligheidsplan moet eventuele overlast van de daklozenopvang in het Century-gebouw aan de Paterswoldseweg zoveel mogelijk voorkomen. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Zorg en Welzijn laten weten.

Jongman reageerde daarmee op vragen van de fractie van Partij voor het Noorden. Matthijs Hekert: “Vorige week werd bekendgemaakt dat het voormalige pand van Century aan de Paterswoldseweg een nieuwe bestemming krijgt als een Social Business Hub met dagopvang en activiteiten voor ex-daklozen en verslaafden. Dat was voor onze fractie een flinke verrassing. Wij waren in de veronderstelling dat het pand aan de Beckerweg de beoogde locatie zou zijn. Tegelijkertijd moesten inwoners in de krant lezen wat er in hun omgeving zou gaan gebeuren. Dit leidde tot de nodige onrust. Wij zijn benieuwd hoe de wethouder naar dit proces kijkt.”

Waardevol knooppunt

De wethouder benadrukt dat de stichting WerkPro met haar sociale ondernemingen zinvol werk en begeleiding biedt voor mensen die dit hard nodig hebben. “WerkPro gaat met verschillende onderdelen verhuizen naar dit gebouw. Door het bij elkaar brengen van deze verschillende projecten, kun je een heel mooi en waardevol knooppunt inrichten van bedrijvigheid met een sociale waarde. Het is niet alleen de verhuizing van het Twaalfde Huis, maar ook kringloopwinkel GoudGoed, GoudGoed Texiel, de wasplaats en De Riepe.”

“Aanbesteding Beckerweg is niet gelukt”

Jongman vertelt dat er specifiek voor het Twaalfde Huis, dat dagbesteding en begeleiding biedt aan mensen met langdurige verslavingsproblematiek, een zorgopgave geldt. Bij deze opvang gaat het niet om nachtopvang. “Vorig jaar zomer waren onze ogen gericht op een loods aan de Beckerweg als mogelijke locatie voor het Twaalfde Huis. Er is hard gewerkt aan de noodzakelijke vergunningen. Ook is er een aanbesteding gestart voor de verbouwing van dit pand. Die aanbesteding is niet gelukt. Daarom is er gezocht naar een andere locatie, waarbij de Beckerweg wel een locatie bleef waar we op terug konden vallen. Omdat de Paterswoldseweg in het vizier kwam, zijn de plannen voor de Beckerweg nu definitief gestopt.”

“Stakeholders vooraf geïnformeerd”

Volgens de wethouder past de Social Business Hub in het bestemmingsplan aan de Paterswoldseweg. “De functies die in het gebouw komen zijn daar toegestaan. Stakeholders als bedrijvenvereniging West, Martiniplaza, de Van Lieflandschool en de wijkraad Grunobuurt hebben wij vooraf geïnformeerd. Daarna hebben we de gemeenteraad geïnformeerd. Bovendien zijn er vorige week zaterdag huis-aan-huis nieuwsbrieven verspreid. In combinatie met de berichtgeving in de media markeert dit het moment om met de omgeving in gesprek te gaan over de toekomst.”

Veiligheidsplan

Omwonenden lieten afgelopen week weten bezorgd te zijn. “Wij spannen ons zo goed mogelijk in om de deelnemers van het Twaalfde Huis goede dagbesteding te geven. Het is ook van cruciaal belang dat deze dagbesteding beschikbaar is en blijft voor deze kwetsbare doelgroep. Het is belangrijk dat er aan hen perspectief wordt geboden. Sociale veiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. Met WerkPro stellen wij een veiligheidsplan op met een pakket aan maatregelen om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. We maken beheersmaatregelen op het terrein en in de omgeving. Dit plan zal samen met de buurt worden opgesteld waar ook bijeenkomsten voor plaats zullen vinden.