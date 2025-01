Veel jongeren in Groningen kampen met mentale problemen, maar praten er weinig over

Foto: Jefta Varwijk

Bijna de helft van de jongeren in Groningen en Drenthe ziet mentale problemen bij leeftijdsgenoten. Eén op de drie jongeren geeft aan zelf mentale klachten te hebben of gehad te hebben. Toch praat 42 procent van de jongeren nooit over hoe ze zich voelen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe onder ruim 2.100 jongeren. De jongeren (van 12 tot 18 jaar) vinden het belangrijk om over hun gevoelens te praten. Toch gebeurt dat nog te weinig. Veel jongeren geven aan bang te zijn voor negatieve reacties of voelen zich niet serieus genomen.

Jongeren praten het vaakst met ouders of vrienden als ze ergens mee zitten. Vooral schoolstress en prestatiedruk worden veel genoemd. Jongeren willen minder toetsen, huiswerk en verwachtingen van ouders. Ook pleiten ze voor betere toegang tot hulp. Veel jongeren hebben moeite om hulp te vinden of moeten lang wachten op zorg. Een betere balans tussen school en privé is volgens hen essentieel om mentaal gezond te blijven.

De onderzoekers doen daarnaast een aantal aanbevelingen. Taboes rondom dit onderwerp moeten worden doorbroken en jongeren moeten, als het het gaat over mentale gezondheid, serieus worden genomen. Volwassenen (ouders, docenten en hulpverleners) moeten goed naar hen luisteren en samen met jongeren oplossingen zoeken. Tot slot roepen de onderzoekers op om voor jongeren en ouders beter duidelijk te maken waar ze terechtkunnen als ze hulp nodig hebben.

Het Jeugdpanel werd in het najaar van 2024 gehouden. In totaal vulden ruim 2.100 jongeren in Groningen en Drenthe een vragenlijst in over mentale gezondheid. De jongen vulden hun vragenlijsten ze in en deelden hun ideeën tijdens klassengesprekken.