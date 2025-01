Veel belangstelling voor Europees duel van Lycurgus

Foto: Wouter van der Maden

De volleyballers van Lycurgus spelen deze woensdagavond in Martiniplaza voor een misschien wel volle zaal hun eerste duel in de kwartfinale van de Europese Challenge Cup.

Tegenstander is de veelvoudige Italiaanse kampioen Cucine Lube Civitanova. Dat team won eerder tweemaal de Champions League, viermaal de Challenge Cup en zevenmaal de Italiaanse landstitel. De afgelopen jaren waren echter minder succesvol. Lycurgus, dat nooit eerder zo ver reikte op Europees niveau, verwacht meer dan drieduizend supporters.

Het team van coach Mark Lebedev wil in de thuiswedstrijd een voorsprong in sets opbouwen, alvorens over twee weken voor het uitduel naar Italië af te reizen. De wedstrijd begint om 19.30 en is gratis te zien op YouTube.. In het laatste NOS Journaal op NPO1 is een samenvatting te zien.