Vanaf vrijdagavond opnieuw ‘code geel’ in Groningen vanwege gladheid, ook zondagnacht weerswaarschuwing

Foto: neelam279 via Pixabay

Vanaf vrijdagavond tot zaterdagochtend kan het, in het hele noorden en oosten van Nederland, plaatselijk glad zijn. Ook voor zondagochtend geldt de weerswaarschuwing ‘code geel’.

De eerste weerswaarschuwing voor gladheid begint vrijdagavond en duurt tot zaterdagochtend 10.00 uur. In deze periode kan het door bevriezing van natte wegen, plaatselijk glad zijn.

In de nacht naar zondag en zondagochtend gaat het sneeuwen, wat opnieuw voor gladheid gaat zorgen. Op veel plaatsen valt zondag in de (vroege) ochtend 1-3 cm sneeuw. Zondagochtend gaat de sneeuw over in regen, het eerst in het zuidwesten en aan het begin van de middag ook in het noordoosten. De gladheid verdwijnt dan weer.

Het verkeer kan op beide momenten hinder ondervinden en er is kans op vertragingen op de weg.