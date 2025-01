Vanaf halverwege februari zonder overstap met Flixbus van Stad naar München

Foto: Andor Heij

FlixBus gaat een nieuwe route rijden met één van haar Duitse buslijnen. Daardoor wordt het vanaf 17 februari mogelijk om met deze buslijn vanuit Groningen de Beierse hoofdstad München te bereiken.

De Duitse lijn 027 van Flixbus reed bij de oosterburen tot nu toe tussen Vechta en Oldenburg richting het zuiden van Duitsland. Die buslijn wordt omgebogen, waardoor nu Enschede en Groningen start- en eindpunten van de buslijn zijn.

Flixbus denkt dat het de eerste weken storm gaat lopen voor de nu al te boeken tickets, stelt directeur Fokke Wim Velthuijsen van FlixBus Benelux: “We zijn erg blij met deze nieuwe verbinding tussen Nederland en Duitsland. Deze route is erg populair gebleken en we verwachten direct een sterke vraag in de eerste weken.”

Dat betekent dat Münster, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Keulen, Bonn, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart en München vanaf halverwege februari zonder overstap te bereiken zijn. De buslijn rijdt op maandag, zaterdag en zondag om 8:30 uur weg uit Groningen, om rond 23:45 uur aan te komen in München. Op vrijdag, zaterdag en zondag vertrekt de bus om 07:00 uur in München en komt rond 22:30 uur.