Van ’t Veld: ‘Jaarwisseling verliep veelal uitbundig en in goede sfeer, maar ook met incidenten’

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De jaarwisseling in Groningen verliep op de meeste plekken in de gemeente Groningen ‘uitbundig en in goede sfeer’, aldus interim-burgemeester Mirjam van ’t Veld. De tijdelijke burgermoeder van Stad kijk tegelijk terug op een avond met een aantal heftige incidenten.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Van ’t Veld onder meer over de inmiddels bijna jaarlijks terugkerende ongeregeldheden in Hoogkerk. “Er werd met onder meer zwaar vuurwerk richting de politie gegooid. Ook werden er kraaienpoten op de weg gegooid. Rond 20:30 uur is bij het Nijverheidsplein in Hoogkerk eenmalig de ME ingezet om de orde te handhaven en om vuren te kunnen blussen. Door forse inzet van WIJ Groningen en de wijkagenten konden volgende escalaties worden voorkomen.”

De twee gewonden die vielen bij een vuurwerkexplosie in Vinkhuizen zijn, aldus Van ’t Veld, inmiddels buiten levensgevaar. Kort na het incident aan de Goudlaan werd al duidelijk dat zeker één persoon ernstig letsel opliep door de ontploffing.

De brandweer had de handen vol, voornamelijk aan de verschillende branden die uitbraken. De hele avond en een groot deel van de nacht rukte de brandweer uit, vaak voor (kleine) branden, aldus Van ’t Veld: “De sterke wind van woensdagavond speelde hierbij een belangrijke rol en zorgde soms voor vonkenregens. Daarnaast waren er meerdere autobranden en zijn verscheidende deelscooters op vuren beland.”

De gemeente moet nog uitzoeken hoeveel de schade aan gemeentelijke eigendommen is geweest. De interim-burgemeester geeft ook een update over de stand van zaken in de ziekenhuizen in Stad. Bij het UMCG zijn zes patiënten behandeld met vuurwerkletsel, één met ernstig letsel door geweld en een aantal mensen met een alcoholvergiftiging. In het Martini Ziekenhuis werden met name patiënten behandeld met een alcoholvergiftiging (10) of brandwonden (11). Vier van de slachtoffers met brandwonden zijn opgenomen. Er was veelal sprake van handletsel, besluit Van ’t Veld.