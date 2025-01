Vader omgebrachte Gianny-Davey blijft negentig dagen langer vast zitten

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De 45-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van zijn 12-jarige zoon blijft de komende negentig dagen in voorarrest. Dat is dinsdag besloten.

De 12-jarige Gianny-Davey werd op zondag 29 december dood aangetroffen in een woning aan de Blekerslaan in de wijk Oosterpoort. De tiener komt uit Amsterdam, maar verbleef zo nu en dan bij zijn vader. De politie begon direct een groot onderzoek. Nog dezelfde dag werd de vader aangehouden als verdachte. De 45-jarige man zit sindsdien vast in voorarrest.

Vorige week vond de uitvaart van de jongen plaats. De livestream van dit afscheid was door internetcriminelen aangegrepen om mensen op te lichten. Volgens het Algemeen Dagblad werden via Facebook nep-pagina’s aangemaakt waarop een zogenaamde livestream van de afscheidsdienst werd aangeboden. Bezoekers werden doorgestuurd naar een gehackte server, waar de oplichters probeerden om persoonlijke gegevens te stelen.