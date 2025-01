Uitbaggeren vijvers Groningen-Zuid pas over een jaar

Foto Martin Nuver 112groningen.nl

Het uitbaggeren van de acht vijvers in Groningen-Zuid duurt veel langer dan verwacht. Dat heeft te maken met noodzakelijk onderzoek naar het slib dat van de bodem wordt gehaald.

Het bedrijf Avitec doet de klus in opdracht van het waterschap Hunze en Aa’s. Het baggeren is nodig om de waterkwaliteit en leefbaarheid te verbeteren. Het slib wordt door een baggerboot aan de kant geduwd en er met een kraan uit geschept. Vervolgens wordt het in vrachtwagens naar een baggerdepot vervoerd, ten zuiden van de Vestdijklaan. Daar wordt het gedroogd.

Om exact te weten welke bagger in het depot mag en welke moet worden afgevoerd, wordt het komende jaar meer onderzoek uitgevoerd. Daarom vindt het echte baggerwerk pas in de winter van 2025-2026 plaats. Voordat het baggeren begint worden de vijvers dichtgezet en leeggevist om vissterfte te voorkomen. In januari wordt de overhangende begroeiing weggehaald zodat de baggerboot er langs kan. Dat duurt ongeveer twee maanden.

Als het baggeren voltooid is, gaat Avitec aan de slag met het watersysteem. Het water wordt nu door drie gemalen naar het noorden gepompt. In de toekomst kan het water vrijuit naar het zuiden stromen. Dat ligt namelijk lager dan het noorden van de wijk. Aan de zuidkant komt een nieuw gemaal dat het water het Noord-Willemskanaal inpompt.