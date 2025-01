Twee onderzoekers uit Stad treden toe tot select gezelschap van jonge topwetenschappers

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Prof. mr. Björn Hoops en dr. Esther Metting, werkzaam aan respectievelijk de Rijksuniversiteit Groningen en bij het UMCG, treden toe tot De Jonge Akademie (DJA) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Elk jaar kiest DJA tien nieuwe leden uit onderzoekers die minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd. Het lidmaatschap duurt vijf jaar. De officiële installatie van de nieuwe leden vindt plaats op 27 maart aanstaande

Hoops onderzoekt welke juridische regels de energietransitie tegenwerken en hoe deze regels kunnen worden veranderd om het juist makkelijker te maken om energie te besparen of duurzaam op te wekken. Hij concentreert zich hierbij op isolering van gebouwen en de opwekking van groene energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken. Björn onderzoekt hoe burgers de energietransitie kunnen stimuleren door in groepsverband groene energie op te wekken, en hoe het privaatrecht hiervoor meer ruimte kan geven. Daarnaast verkent hij in hoeverre de overheid mensen kan dwingen om hun gebouwen te verduurzamen.

Esther Metting wil de wetenschappelijke kennis over digitale zorg verbeteren. Ze werkt daarbij direct met deze mensen samen (in interviews, focusgroepen en observationeel onderzoek) om e-health te ontwerpen en te implementeren op een manier die aansluit bij de behoeften van gebruikers. Door digitale zorg toegankelijker en nuttiger te maken, wil ze digitale ongelijkheden in de zorg verkleinen en de impact van digitale zorginnovaties vergroten.

De Jonge Akademie is een platform binnen de KNAW waar jonge topwetenschappers met een vernieuwende visie op wetenschap en wetenschapsbeleid activiteiten organiseren voor verschillende doelgroepen op het gebied van wetenschap en maatschappij en interdisciplinariteit.