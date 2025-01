Foto: Rieks Oijnhausen

Politieagenten hebben woensdagochtend omstreeks 05.20 uur een drugslab gevonden in een pand aan de Vondellaan in Haren. Daarbij zijn twee personen aangehouden.

De politie is inmiddels met een onderzoek begonnen. Het is niet bekend hoe het drugslab ontdekt is.