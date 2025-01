Transfervrije Mats Seuntjes tekent voor anderhalf jaar bij FC Groningen

Foto: FC Groningen.

Matts Seuntjes heeft een contract voor anderhalf jaar getekend bij FC Groningen. De 32-jarige aanvallende middenvelder komt transfervrij over van het Spaanse CD Castellón. Seuntjes had daar geen basisplaats meer.

Seuntjes sluit vanmiddag (vrijdag) nog aan bij het trainingskamp dat FC Groningen heeft in het Spaanse Marbella. Hij krijgt rugnummer 20.

“Ik ben erg blij met deze stap”, aldus Seuntjes. “FC Groningen is een grote club en de gesprekken die ik heb gevoerd met onder anderen Frank van Mosselveld (directeur FC Groningen) en trainer Dick Lukkien gaven me veel vertrouwen. Ik wil als ervaren kracht zowel op als naast het veld mijn steentje bijdragen.”

Seuntjes speelde in Nederland onder meer bij NAC, uit zijn geboorteplaats Breda, AZ, Fortuna Sittard, FC Utrecht en RKC Waalwijk. Bij RKC speelde hij samen met FC Groningen doelman Etienne Vaessen.

FC Groningen is op zoek naar aanvallende impulsen, want de club scoorde in zestien eredivisiewedstrijden slechts veertien keer. Alleen Almere City maakte minder doelpunten.