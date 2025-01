Trainer Ommar Jager vertrekt na dit seizoen bij Helpman

Foto Andor Heij. Helpman

Tweedeklasser Helpman neemt na dit seizoen afscheid van trainer Ommar Jager. Jager is aan zijn tweede seizoen bezig met Helpman.

“Sinds dit seizoen is zaterdag 1 samengevoegd met ons oude zondag 1 elftal”, aldus het bestuur van Helpman. “Het samenvoegen van het team is goed verlopen, maar er bestaan twijfels bij Ommar en het bestuur of hij de juiste man is voor de toekomst van dit elftal. Op basis daarvan is besloten om na twee seizoenen afscheid te nemen van elkaar”.

Helpman is inmiddels op zoek naar een nieuwe trainer voor het elftal dat elfde staat in de tweede klasse I zaterdag.

Helpman zoekt ook nog en trainer voor de dames 1. Danny Muller vertrekt om dezelfde redenen als Ommar Jager.